رفع أجرة مترو الأنفاق في منطقة سيول بدءا من يوم 28 يونيو

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تقرر رفع الأجرة الأساسية لركوب مترو الأنفاق في منطقة العاصمة الكورية سيول بمقدار 150 وون، أي حوالي عشرة سنتات، ابتداء من يوم 28 يونيو القادم.ووفقا لإدارة مدينة سيول اليوم الثلاثاء، عقدت الحكومات المحلية في كل من سيول وإنتشون وكيونغ كي، ومؤسسة السكك الحديدية الكورية، اجتماعا مؤخرا وافقت فيه على تلك الزيادة.وسوف يتم تحديد التوقيت الدقيق لتطبيق الزيادة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هيئات النقل المحلية، بما في ذلك مترو سيول.وسوف يؤدي هذا التغيير إلى زيادة أجرة مترو الأنفاق الأساسية في سيول والمناطق المحيطة بها من 1400 وون حاليا إلى ألف و550 وون.كما سترتفع الأجرة من 800 وون إلى 900 وون بالنسبة للمراهقين، ومن 500 وون إلى 550 وون للأطفال.