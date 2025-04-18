تقرير يقول إن ترامب يعتزم تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات

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أفادت بعض التقارير بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يعتزم اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات.ووفقا لوكالة رويترز للأنباء أمس الاثنين، ستتخذ إدارة "ترامب" إجراءات للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على قطع الغيار الأجنبية التي تُستخدم في السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي للسيارات المنتجة في الخارج.وتأتي هذه الخطوات المخطط لها وسط مخاوف في قطاع صناعة السيارات الأمريكية ونقابات العمال من أن الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على السيارات قد تؤثر سلبا على عملية إنتاج السيارات محليا في الولايات المتحدة.ومن جانبه، صرح وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" في بيان أصدره أمس الاثنين بأن الرئيس "ترامب" يبنى مشاركة مهمة مع كل من شركات السيارات وعمالها في الولايات المتحدة.