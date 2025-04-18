شركة إل إس الكورية تبنى مصنعا للكابلات البحرية في فيرجينيا الأمريكية

Photo : KBS News

بدأت شركة "إل إس غرين لينك" التابعة لشركة "إل إس" الكورية للكابلات في بناء مصنع للكابلات البحرية في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا الأمريكية، وأقامت احتفالا بمناسبة وضع حجر الأساس للمصنع أمس الثلاثاء.وتخطط الشركة لاستثمار 681 مليار دولار في هذا المشروع، الذي سينتهي العمل في بنائه خلال الربع الثالث من عام 2027، وسيتم فيه إنتاج الكابلات البحرية بدءا من الربع الأول من عام 2028.وتتوقع الشركة أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 330 وظيفة جديدة.وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها بالفعل بناء مصنع في ظل إدار "ترامب" الجديدة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الشركات الكورية عن خطط للاستثمار في الولايات المتحدة، استجابة للضغوط التجارية بعد تولي الرئيس "ترامب" منصبه.وسوف يتم بناء المصنع على أرض تبلغ مساحتها 396 ألفا و700 متر مربع بالقرب من نهر إليزابيث.