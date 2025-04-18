القائم بأعمال الرئيس يرفض تعديل قانون المحكمة الدستورية

Photo : YONHAP News

استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" حق النقض ضد مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، والذي يمنع القائم بأعمال الرئيس من تعيين قضاة المحكمة الدستورية.جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث وافق المجلس على طلب إعادة النظر في مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، قائلا إن مشروع القانون المعدل يحتوى على ما يتعارض مع أحكام الدستور الحالي.وتعد هذه هي المرة الثامنة التي يستخدم فيها القائم بأعمال الرئيس "هان" حق النقض.وأكد "هان" أن الدستور لا يفرض أي قيود منفصلة على نطاق مهام القائم بأعمال الرئيس، بينما يسعى مشروع القانون المعدل إلى تقييد نطاق مهام القائم بأعمال الرئيس من خلال قانون، وهو أمر غير منصوص عليه في الدستور.من جهة ثانية، من المتوقع أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم آخر اجتماع بترأسه القائم بأعمال الرئيس "هان"، حيث تتوقع الأوساط السياسية أن يقدم "هان" استقالته يوم الأول من شهر مايو القادم استعدادا للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها يوم الثالث من يونيو.