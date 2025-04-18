ترامب الابن يزور سيول لإجراء سلسلة لقاءات مع رؤساء الشركات الكورية

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وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الكورية سيول الابن الأكبر للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في زيارة لكوريا الجنوبية تستغرق يومين بناء على دعوة تلقاها من "تشونغ يونغ جين" رئيس مجموعة شركات "شين سيه كيه" الكورية.وفي أثناء إقامته في سيول، سيعقد "ترامب" الابن سلسلة من الاجتماعات الفردية غدا الأربعاء مع رؤساء الشركات الكبرى الرئيسية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "ترامب" الابن بزيارة لكوريا الجنوبية منذ ان زار سيول في شهر أغسطس من العام الماضي لحضور مؤتمر سياسي بعنوان "بناء كوريا 2024"، نظمته مجموعة شبابية محافظة.ومن المتوقع أن تكون زيارة "ترامب" الابن لكوريا الجنوبية فرصة نادرة للشركات الكورية التي تسعى لإنشاء قناة اتصال موثوقة مع الولايات المتحدة، للتحدث مباشرة مع شخصية مرتبطة ارتباطا قريبا بالرئيس الأمريكي "ترامب".