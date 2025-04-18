كوريا الشمالية تكشف عن رسالة الشكر من بوتين بشأن إرسال القوات

Photo : YONHAP News

كشفت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء عبر صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، عن بيان الشكر الذي أصدره الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بشأن إرسال بيونغ يانغ قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وأكد "بوتين" في هذا البيان أن إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا يتماشى تماما مع القانون الدولي، ويستند إلى المادة الرابعة من معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، معتبرا أن هذا الإجراء يعكس التعاون العميق بين موسكو وبيونغ يانغ.كما أعرب "بوتين" عن خالص امتنانه للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وقيادة كوريا الشمالية والشعب الكوري الشمالي، مؤكدا أنه سيخلد أبطال كوريا الشمالية في الذاكرة إلى الأبد.ويفسر نشر كوريا الشمالية على نطاق واسع لرسالة الشكر الروسية بأنه محاولة لتهدئة الاضطرابات بين سكانها نتيجة لوقوع عدد كبير من الضحايا بين الجنود الكوريين الشماليين في الحرب الأوكرانية.