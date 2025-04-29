ترامب يعتزم دعوة قادة الأعمال إلى فعالية استثمارية في البيت الأبيض

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أفادت بعض التقارير بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيدعو الرؤساء التنفيذيين للشركات التي تعهدت بالاستثمار في الولايات المتحدة، إلى فعالية ستقام في البيت الأبيض هذا الأسبوع.ونقلت وكالتا رويترز وبلومبرغ للأنباء أمس الاثنين عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن حوالي 20 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من الشركات العالمية، بما في ذلك هيون ديه الكورية، وإينفيديا، وجونسون آند جونسون، وتويوتا، وإيلاي ليلي، وسوفت بانك، سيزورون البيت الأبيض غدا الأربعاء لحضور فعالية بعنوان "استثمر في أمريكا".ومن المتوقع أن يستغل "ترامب" هذه المناسبة للاحتفال بمرور 100 يوم على بدء ولايته الثانية من خلال الترويج لسلسلة واسعة من الاستثمارات داخل الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. وأكد البيت الأبيض أن حجم الالتزامات الاستثمارية في الولايات المتحدة منذ انطلاق الإدارة الثانية لـ"ترامب" بلغ حوالي تريليوني دولار.وكانت مجموعة "هيون ديه" للسيارات قد أعلنت يوم الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي عن خطة لاستثمار 21 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع القادمة.