ارتفاع عدد المنازل غير المباعة في كوريا للشهر الثامن على التوالي في مارس

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ارتفع عدد المنازل التي لم تُبع بعد اكتمال بنائها في كوريا، للشهر الثامن على التوالي في شهر مارس الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد المنازل غير المباعة في جميع أنحاء البلاد 25 ألفا و117 منزلا حتى نهاية مارس، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بالشهر الأسبق.وبلغ إجمالي عدد المنازل غير المباعة حوالي 69 ألف منزل الشهر الماضي. وتقع 76% من المنازل غير المباعة، أي حوالي 52 ألف منزل، خارج منطقة العاصمة.وقد تم بِيع أكثر من 8600 منزل في جميع أنحاء البلاد في مارس، بزيادة نسبتها 60.6% مقارنة بالشهر الأسبق، إلا أن العدد التراكمي للربع الأول انخفض بحوالي 50% مقارنة بالعام الماضي.