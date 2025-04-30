فرقة إيبكس الكورية تحصل على إذن بالغناء في الصين

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وافقت هيئة حكومية محلية في الصين على حفلٍ موسيقيٍّ مستقلٍّ لفرقةٍ كورية جنوبية، مؤلفةٍ بالكامل من مواطنين كوريين جنوبيين، فيما يبدو تراجعا عن سياسة بكين غير الرسمية الرافضة لاستقبال الفنانين الكوريين الجنوبيين.ووفقا لمصادر دبلوماسية أمس الثلاثاء، وافق مكتب الثقافة والسياحة في مدينة "فوتشو" بمقاطعة "فوجيان" في جنوب شرق الصين، رسميا على حفل فرقة "إيبكس" المقرر أن يقام يوم 31 مايو.وسوف تؤدي فرقة "إيبكس" الكورية، المكونة من ثمانية أعضاء، 19 أغنية في قاعة حفلات تتسع لحوالي 1100 شخص.وتُطبق الصين حظرا ضمنيا على الترفيه الكوري الجنوبي منذ عام 2016، رافضة السماح لفناني "إيبكس" الكوريين بالغناء هناك، فيما اعتُبر ردا انتقاميا على نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية.ورغم ظهور نجوم "إيبكس" بكثرة في البرامج التلفزيونية الصينية، إلا أن هذه هي المرة الأولى منذ تسع سنوات التي تُقدم فيها الفرقة الكورية المكونة فقط من فنانين كوريين جنوبيين، عرضا في الصين.