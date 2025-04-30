فريق الرصد متعدد الأطراف يُصدر أول تقرير له منذ حلّ لجنة عقوبات كوريا الشمالية

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من المُنتظر أن يُصدر فريق الرصد متعدد الجنسيات، الذي تم تشكيله بعد حلّ لجنة الأمم المتحدة المكونة من خبراء لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية، قبل عام، أول تقرير له.ووفقا لوزارة خارجية كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، من المتوقع أن يُصدر فريق الرصد متعدد الأطراف تقريره قريبا، حيث يُصادف اليوم الأربعاء مرور عام على توقف عمل لجنة خبراء الأمم المتحدة.وأعرب مسؤول من الوزارة عن أسف كوريا الجنوبية العميق لقرار روسيا استخدام حق النقض، فيتو، ضد تمديد ولاية اللجنة الأممية. وأضاف المسؤول أن سيول بذلت خلال العام الماضي جهودا دبلوماسية مُتعددة مع المجتمع الدولي للرد على التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو والانتهاكات الصريحة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وقد شكّلت إحدى عشرة دولة، من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، فريق الرصد في أكتوبر من العام الماضي في محاولة لسد هذا الفراغ.