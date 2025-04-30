المحكمة العليا تصدر حكمها غدا الخميس في قضية لي جيه ميونغ

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها غدا الخميس في قضية "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بشأن انتهاكه لقانون الانتخابات.ووفقا للمحكمة العليا أمس الثلاثاء، من المقرر صدور الحكم في الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد الخميس.وبعد استلام القضية يوم 28 مارس، عقدت المحكمة جلستين للمراجعة بكامل هيئتها الأسبوع الماضي. وقد وُجهت إلى "لي" لائحة اتهام بموجب قانون انتخاب المسؤولين العموميين بسبب تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2022، عندما نفى معرفته بـ"كيم مون كي" الرئيس السابق لفريق تطوير المشروعات في شركة "صونغ نام" للتنمية، خلال فترة توليه منصب عمدة مدينة "صونغ نام".كما اتُهم "لي" بالإدلاء بتصريحات كاذبة خلال مراجعة برلمانية لمقاطعة كيونغ كي في أكتوبر 2021، عندما كان حاكما للمقاطعة، بشأن مزاعم المحسوبية في فضيحة تطوير أخرى في منطقة "بيك هيون دونغ" في "صونغ نام".وكان "لي" قد أدين في البداية وصدر ضده حكم مع وقف التنفيذ، لكن محكمة سيول العليا ألغت إدانته الشهر الماضي، واستأنفت النيابة ضد ذلك الحكم.يذكر أن "لي جيه ميونغ" يتصدر حاليا استطلاعات الرأي العام كقائد مستقبلي مفضل لكوريا في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 3 يونيو القادم.