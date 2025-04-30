شركة هايب تسجل مبيعات قياسية في الربع الأول من العام

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حققت شركة هايب الرائدة لموسيقى البوب ​​الكورية، والتي تقف وراء فرقة بي تي إس، مبيعات قياسية خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تجاوزت مستوى 500 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 349 مليون دولار أمريكي.ووفقا للشركة أمس الثلاثاء، قفزت مبيعاتها بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 500.6 مليار وون. كما ارتفعت أرباحها التشغيلية خلال الفترة نفسها بنسبة 50% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 21.6 مليار وون.وأرجعت هايب هذه المبيعات القياسية الفصلية إلى الجولات العالمية والحفلات المنفردة لفنانيها، بمن فيهم عضو فرقة بي تي إس جيهوب، وسفنتين، وتي إكس تي، وإنهايبن، وبوب نكست دور. وتوقعت الشركة أداء قويا آخر في الربع الثاني أيضا، بفضل عودة جين، عضو فرقة بي تي إس، وإصدارات ألبومات جديدة لتلك الفرق، والجولة العالمية لفرقة ليسيرافيم.