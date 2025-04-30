الحكومة الكورية تتوقع نقصا يقارب مليون عامل في الرعاية الصحية خلال 20 عاما

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توقعت حكومة كوريا الجنوبية نقصا يقارب مليون عامل في قطاع الرعاية الصحية خلال عقدين من الزمن، مشيرة إلى أن الطلب سيتجاوز العرضَ في ظل مجتمع الشيخوخة.وقد أصدرت وزارة الصحة هذه التوقعات خلال جلسة للجنة الرئاسية المعنية بمجتمع الشيخوخة والسياسات السكانية، أمس الثلاثاء.ووفقا لنتائج الدراسة التي أجرتها الوزارة، من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما، والذين يحتاجون إلى رعاية تمريضية بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 1.13 مليون حاليا إلى 3.72 مليون بحلول عام 2045.واستنادا إلى عدد كبار السن المعتمدين للرعاية طويلة الأجل، من المتوقع أن يرتفع العدد من 1.06 مليون في عام 2023 إلى 2.62 مليون بحلول عام 2043.ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد عدد العاملين في مجال الرعاية تدريجيا من 610 آلاف حاليا إلى ما يزيد قليلا عن 800 ألف بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، قبل أن يبدأ في الانخفاض.وقالت الوزارة إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى 990 ألف عامل رعاية إضافي بحلول عام 2043 للحفاظ على نسبة 1.5 إلى 1.9 من كبار السن لكل عامل.