كوريا الشمالية تحظر أغنية تشرفت بلقائك بعد تصنيف كوريا الجنوبية كعدو رئيسي

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قال تقرير نشرته وكالة أنباء يابانية إن كوريا الشمالية حظرت أداء أغنية ترمز إلى المصالحة بين الكوريتين.ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر متعددة قولها أمس الثلاثاء إن الأغنية الكورية الشمالية التي تحمل عنوان "بانغابسمنيدا" أي "تشرفت بلقائك"، قد استُبعدت من العروض بعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي لنظامه الحاكم".ولم تعد الأغنية تُسمع في المطاعم الكورية الشمالية في الصين حيث تعمل النساء الكوريات الشماليات.ومنذ إصدارها عام 1991 بواسطة فرقة "بوتشون بو" الإلكترونية الكورية الشمالية، أصبحت أغنية "بانغابسمنيدا" مشهورة أيضا في كوريا الجنوبية بعد أدائها في فعاليات التبادل بين الكوريتين.وفي حين صنّف كيم العلاقات بين الكوريتين على أنها "علاقات بين دولتين معاديتين" في ديسمبر 2023، عدّلت كوريا الشمالية دستورها العام الماضي لتُصنّف الجنوب رسميا عدوها الرئيسي.