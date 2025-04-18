إس كي تبدأ في تهيئة بطاقات الهواتف في مايو وسط نقص الرقاقات البديلة

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أعلنت شركة إس كي للاتصالات، وهي الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات المتنقلة في كوريا الجنوبية، والتي أبلغت عن حادثة اختراق تضمنت تسريب معلومات بطاقات هواتف المستخدمين، أنها ستبدأ عمليات تهيئة، أو فرمتة، بطاقات الهواتف، وسط نقص في الرقاقات البديلة.وفي بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء، أعلنت إس كي أنها تعتزم اعتماد نظام التهيئة في منتصف مايو لمعالجة نقص بطاقات الهواتف لمشتركيها البالغ عددهم 24 مليون مشترك.وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن تسمح التهيئة للمستخدمين بتغيير المعلومات الداخلية لأجهزتهم دون الحاجة إلى إعادة ضبط تطبيقات الهاتف المحمول وتخزين البيانات، مع الاحتفاظ ببطاقة الهاتف الحالية.ومع ذلك، سيظل على المشتركين زيارة متاجر إس كي للاتصالات المعتمدة من أجل التهيئة.وأشارت الشركة إلى أنه تم إجراء ثلاثة ملايين و820 ألف حجز لاستبدال بطاقات الهواتف يوم الاثنين وحده، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستخدمين المشتركين في خدمة حماية بطاقة الهاتف المجانية عشرة ملايين حتى أمس الثلاثاء.