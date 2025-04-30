ترامب يُقدّم إعفاء لشركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25%

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قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء شركات صناعة السيارات التي تُصنّع المركبات محليا من جزء من رسومه الجمركية البالغة 25% على السيارات.ووفقا للبيت الأبيض، وقّع ترامب أمس الثلاثاء إعلانا يمنح صناعة السيارات فترة سماح لمدة عامين لنقل سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة.وبموجب السياسة الجديدة، ستتمكن الشركات التي تستورد قطع غيار المركبات المُجمّعة في الولايات المتحدة من تعويض 3.75% من سعر السيارة في السنة الأولى، و2.5% في السنة الثانية.كما وقّع ترامب أمرا تنفيذيا أمس أيضا يُعفي شركات صناعة السيارات من رسوم جمركية متعددة متعلقة بالسيارات.وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه شركات صناعة السيارات لمواجهة رسوم جمركية جديدة على قطع غيار السيارات المستوردة يوم 3 مايو، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 3 أبريل.