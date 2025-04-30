ارتفاع الناتج الصناعي الكوري بنسبة 0.9% في مارس

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شهد الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس الماضي، بينما انخفض الاستهلاك والاستثمار.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في مارس مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 114.7%.ويمثل هذا الشهر الثاني على التوالي من النمو بعد انخفاض بنسبة 1.7% في يناير.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالشهر الأسبق. كما انخفضت استثمارات المرافق بنسبة 0.9% على أساس شهري في مارس.وارتفع مؤشر التزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر فبراير، كما أظهر المؤشر الرئيسي المركب، الذي يتوقع آفاق دورة الأعمال، ارتفاعا بنسبة 0.2%.