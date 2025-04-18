كوريا الشمالية تجري أول تجربة إطلاق نار لنظام أسلحة على متن مدمرة حربية جديدة

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أجرت أول تجربة إطلاق نار على متن مدمرة متعددة الأغراض أطلقتها مؤخرا.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أجرت "اختبارا ميدانيا" لنظام الأسلحة المُثبت على متن المدمرة "تشيه هيون" الجديدة التي يبلغ وزنها خمسة آلاف طن، يومي الاثنين والثلاثاء.وأضاف التقرير أنه تحت إشراف زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، تم إجراء اختبار إطلاق صواريخ كروز أسرع من الصوت، وصواريخ كروز استراتيجية، وصواريخ مضادة للطائرات، ومدافع آلية عيار 127 ملليمترا مثبتة على متن السفن، يوم الاثنين.وفي اليوم التالي، تم إجراء اختبار إطلاق نار لأسلحة تكتيكية موجهة من سفينة إلى سفينة، ومدافع آلية على متن السفينة، ومدافع دخانية وإلكترونية للتشويش.وأشار التقرير إلى أن كيم شدد على ضرورة إتقان نظام أسلحة السفن الحربية للعمليات المتكاملة في غضون فترة وجيزة، قائلا إن الوقت قد حان لاتخاذ قرار مسؤول بتسريع التسليح النووي للقوات البحرية، من أجل الدفاع عن الدولة والسيادة البحرية من التهديدات الحالية والمستقبلية.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت المدمرة الجديدة يوم الجمعة الماضي في حوض بناء السفن في مدينة "نام بو" الساحلية الغربية.