سائقو الحافلات في سيول يطلقون احتجاجات جماعية

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أطلق سائقو الحافلات النقابيون في منطقة العاصمة الكورية سيول احتجاجات بعنوان "العمل وفقا للقواعد"، اليوم الأربعاء، بعد انهيار المفاوضات الخاصة بتحسين الأجور.وأعلن اتحاد عمال حافلات سيول انهيار المفاوضات في الساعة الثانية من صباح اليوم بعد تسع ساعات من المحادثات الماراثونية مع الإدارة.وأطلق الاتحاد تلك الاحتجاجات الجماعية في الساعة الرابعة صباحا، والتي سيعمل بموجبها سائقو الحافلات وفقا لقواعد القيادة الصارمة، مثل عدم تجاوز المركبات الأخرى والالتزام بأوقات التوقف.وقد طالب الاتحاد بزيادة نسبتها 8.2% في الأجر الأساسي، كما يريد رفع سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 63 عاما حاليا، لكن الإدارة تصر على تغيير نظام الأجور وتخفيض الأجور العادية.