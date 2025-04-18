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الاقتصادية

سيول وواشنطن تعقدان مناقشات فنية بشأن التعريفات الجمركية

Write: 2025-04-30 15:51:34Update: 2025-04-30 15:54:20

سيول وواشنطن تعقدان مناقشات فنية بشأن التعريفات الجمركية

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأنها ستجري مناقشات فنية بشأن التعريفات الجمركية مع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي في واشنطن بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة يومين.
وتأتي هذه المناقشات كإجراء متابعة للتوافق الذي تم التوصل إليه في المحادثات التجارية "2+2" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي عقدت في واشنطن يوم الرابع والعشرين من أبريل الجاري.
وخلال مناقشات اليوم، تعتزم وزارة الصناعة الكورية تشكيل فريق عمل معني بالرسوم الجمركية الأمريكية ووضع اللمسات الأخيرة على جدول المفاوضات.
وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا في المحادثات الأخيرة رفيعة المستوى على صياغة حزمة من الاتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي بحلول يوم الثامن من شهر يوليو القادم.
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