1.61 مليون سائح أجنبي زاروا كوريا الجنوبية في مارس

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وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر مارس الماضي، مليونا و614 ألفا و596 شخصا، أي ما يعادل 105.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، أي قبل اندلاع جائحة كورونا، وبزيادة 8.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الصينيين بلغ 417 ألف شخص، لتحتل الصين بذلك المركز الأول، وتلتها كل من اليابان وتايوان والولايات المتحدة وفيتنام.وقال التقرير إن عدد السياح القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط في مارس شهد زيادة بنسبة 107.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.وبلغ عدد السياح الأجانب في الربع الأول من هذا العام 3 ملايين و870 ألف شخص، بزيادة نسبتها 13.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي ما يعادل 100.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.وارتفع عدد الكوريين الذين سافروا إلى الخارج في مارس إلى مستوى 94.2% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، ليصل إلى مليونين و197 ألفا و971 شخصا.وبلغ عدد الكوريين المسافرين للخارج في الربع الأول من هذا العام 7.8 مليون شخص.