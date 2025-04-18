سيول تنفي تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي بشأن المحادثات التجارية

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نفت وزارة المالية الكورية نفيا قاطعا رغبة كوريا الجنوبية في اختتام المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الثالث من يونيو القادم، مناقضة بذلك التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت".وأوضحت الوزارة الكورية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية لم تبلغ الولايات المتحدة بأي نية لوضع اللمسات الأخيرة على إطار المفاوضات التجارية قبل الانتخابات الرئاسية، ليتم استخدامه كجزء من الحملات الانتخابية.وأضافت أنه خلال المحادثات التجارية الثنائية الأخيرة طلبت الحكومة الكورية من الجانب الأمريكي مراعاة الوضع السياسي لكوريا الجنوبية وضرورة التواصل مع البرلمان الكوري بشأن المفاوضات التجارية المستقبلي، مؤكدة أن سيول لن تتعجل في اختتام المحادثات.وجاء هذا البيان بعد أن صرح الوزير الأمريكي "بيسنت" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بأنه يرى ملامح اتفاقية تجارية مع كوريا الجنوبية تتضح.