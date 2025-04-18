القوات الكورية الشمالية تتكبد أكثر من 4700 ضحية في الحرب ضد أوكرانيا

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أفادت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأن عدد الضحايا بين القوات الكورية الشمالية التي تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا قد تجاوز 4700، من بينهم 600 قتيل.وقال النائب البرلماني "لي سونغ كوان" من حزب قوة الشعب الحاكم والنائب "كيم بيونغ كي" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، في تصريحات للصحفيين، إن وكالة المخابرات قدمت هذه المعلومات في اجتماع مغلق للجنة المخابرات البرلمانية.وأكدت الوكالة أن كوريا الشمالية قامت بإرسال 15 ألف جندي إلى روسيا على مرحلتين.وأضافت أن الاشتباكات في الحرب الأوكرانية قد انخفضت منذ شهر مارس بعد أن استعادت القوات الروسية معظم الأراضي في منطقة كورسك.وقالت أيضا إن هناك احتمالا بإرسال دفعة ثالثة من القوات الكورية الشمالية إلى روسيا على الرغم من عدم وجود أي تحركات واضحة حتى الآن بشأن ذلك.وأشارت وكالة المخابرات إلى أن كوريا الشمالية تقلت من روسيا، مقابل إرسال قوات وتصدير أسلحة، منصات إطلاق أقمار اصطناعية للاستطلاع، واستشارات تكنولوجية، وطائرات مسيرة، وصواريخ أرض - جو من طراز "إس إيه 22".