كوريا تفوز بصفقة لبناء مفاعلين نوويين في جمهورية التشيك

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تم بشكل نهائي اختيار شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية كمقاول لمشروع محطة الطاقة النووية الجديدة في جمهورية التشيك، والذي تقدر قيمته بـ26 تريليون وون، أي ما يعادل 18.2 مليار دولار.ووفقا لوكالة رويترز وغيرها من وسائل الإعلام، أعلنت الحكومة التشيكية أمس الأربعاء أنها عقدت اجتماعا لمجلس الوزراء حيث تمت الموافقة على الميزانية الخاصة ببناء المحطة النووية الجديدة في دوكوفاني، مؤكدة أنها تعتزم توقيع الصفقة الرئيسية مع الشركة الكورية يوم الأربعاء القادم.ومن المتوقع أن تقوم شركة الطاقة الكهرومائية والنووية الكورية وشركة دوكوفاني الثانية للطاقة النووية التابعة لمؤسسة الكهرباء التشيكية، وهي الجهة المالكة لمشروع بناء محطة دوكوفاني النووية، بالتوقيع على الصفقة النهائية في براغ بحضور ممثلين عن حكومتي البلدين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة كورية بتصدير محطة طاقة نووية منذ 16 عاما بعد توقيع صفقة لتصدير محطة نووية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009.وبموجب الصفقة الجديدة، سيقوم الكونسورتيوم الذي تقوده شركة الطاقة الكهرومائية والنووية الكورية ويضم 3 شركات تابعة لها وشركة دوسان للطاقة، وشركة ديه وو للهندسة والإنشاءات، ببناء المفاعلين النوويين رقمي 5 و6 في مجمع دوكوفاني بجمهورية التشيك.