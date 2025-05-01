ترامب الابن يلتقي بقادة أعمال كوريين جنوبيين

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وصل الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى كوريا الجنوبية أول من أمس الثلاثاء، حيث أجرى محادثات مع عدد من قادة الأعمال الكوريين.ووفقا لمصادر في مجتمع الأعمال أمس الأربعاء، أجرى ترامب الابن مناقشات مغلقة مع نائب رئيس مجموعة هان هوا "كيم دونغ كوان"، ورئيس شركة هان هوا للتأمين على الحياة "كيم دونغ وان"، ونائب رئيس شركة هان هوا للفنادق والمنتجعات "كيم دونغ سون".وكان من المقرر أن يعقد نجل الرئيس الأمريكي، الذي التقى أيضا مع "لي هيه جين" رئيس مجلس إدارة شركة نيفر، اجتماعات إضافية قبل مغادرته على متن طائرته الخاصة مساء أمس الأربعاء.وقد رُتبت زيارة ترامب الابن الأخيرة بدعوة من رئيس مجموعة شين سيه كيه "تشونغ يونغ جين"، نظرا لعلاقاتهما الوثيقة، بعد أن طلب زملاؤه من قادة الأعمال أن يكون بمثابة جسر للتواصل مع إدارة ترامب.وقد دعا تشونغ ترامب الابن لتناول العشاء في مقر إقامته في صونغ نام بمقاطعة كيونغ كي، مساء أول من أمس الثلاثاء.