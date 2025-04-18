انطلاق العمل في بناء جسر للسيارات يربط بين كوريا الشمالية وروسيا

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قال تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء إنه تمت إقامة حفل لوضع حجر الأساس لجسر للسيارات سيربط بين كوريا الشمالية وروسيا عبر نهر تومين.وحضر الحفل الذي أقيم أمس الأربعاء عبر الفيديو رئيس الوزراء الروسي "ميخائيل ميشوستين" ورئيس الوزراء الكوري الشمالي "بارك تيه صونغ".وقال "ميشوستين" إن مشروع بناء الجسر بين روسيا وكوريا الشمالية يعد نقطة تحول حقيقية في العلاقات بين البلدين، ويرمز لرغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الودية وتوسيع التعاون.وأعرب عن تطلعاته لأن يسهم هذا الجسر في زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الشمالي "بارك" إن الجسر سيكون نصبا تاريخيا خالدا يرمز إلى الصداقة غير القابلة للكسر القائمة بين كوريا الشمالية وروسيا.وأكد أن الجسر من شأنه أن يعزز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل الزيارات بين الشخصيات، والسياحة والتجارة، مما يوفر زخما جديدا للنمو في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا.ويأتي بناء جسر السيارت الذي سيربط بين كوريا الشمالية وروسيا بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في بيونغ يانغ في شهر يونيو من العام الماضي.ومن المتوقع أن ينتهي العمل في بناء هذا الجسر الذي يبلغ طوله 850 مترا في أواخر العام القادم.