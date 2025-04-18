3.7 % زيادة في الصادرات الكورية في شهر أبريل

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شهدت قيمة صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في شهر أبريل الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الخميس، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 58.2 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات أشباه الموصلات، وهي سلعة التصدير الرئيسية الكورية، بلغت 11.7 مليار دولار الشهر الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس أشهر أبريل.وارتفعت قيمة صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك الهواتف الذكية، بنسبة 26.5%، كما زادت قيمة صادرات منتجات الصحة الحيوية والبطاريات الثانوية والسفن.وقال التقرير إن قيمة الصادرات الكورية للولايات المتحدة في أبريل سجلت انخفاضا بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 10.6 مليار دولار.وانخفضت قيمة صادرات السيارات للولايات المتحدة بنسبة 16%، كما انخفضت قيمة صادرات الآلات بنسبة 22%، وأشباه الموصلات بنسبة 31%.ومن ناحية ثانية انخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 53.3 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.88 مليار دولار.