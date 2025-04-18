الحزبان الحاكم والمعارض يتفقان على ميزانية تكميلية بقيمة 13.8 تريليون وون

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اتفق حزب قوة الشعب الحاكم مع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على أن تتم الموافقة على مشروع الميزانية التكميلية التي خصصتها الحكومة، في جلسة البرلمان العامة التي ستعقد اليوم الخميس.وجاء هذا الاتفاق في اجتماع عُقد صباح اليوم بين زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم "كوان صونغ دونغ"، وزعيم التكتل البرلماني عن الحزب المعارض الرئيسي والقائم بأعمال رئيس الحزب "بارك تشان ديه".وتبلغ قيمة الميزانية التكميلية 13.8 تريليون وون، وهو ما يزيد بحوالي 1.6 تريليون وون عن قيمة الميزانية الأصلية التي قدمتها الحكومة.ومن بين مبلغ الـ1.6 تريليون وون الإضافي في الميزانية، سيتم تخصيص مبلغ 400 مليار وون في إصدار شهادات هدايا نقدية إقليمية، و200 مليار وون في دعم المناطق التي تعرضت لحرائق الغابات، و800 مليار وون في إنشاء البنى التحتية الاجتماعية.