القائم بأعمال الرئيس الكوري يؤكد على أهمية الأمن القومي

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دعا "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري للتأهب التام لمواجهة تنامي العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا وتهديدات الهجمات الإلكترونية، مؤكدا أنه لا مجال للتهاون في قضايا الأمن القومي.جاء ذلك في اجتماع عقده "هان" اليوم الخميس للوزراء المعنيين بالشؤون الأمنية، حيث قال إن كوريا الشمالية تقوم بتعزيز علاقاتها الوثيقة مع روسيا، مع تحديث أنظمة أسلحتها التي تستهدف كوريا الجنوبية، كما تخطط لشن استفزازات جديدة، وهو ما يتسبب في تعرض الحكومة والشركات والمواطنين في كوريا الجنوبية بشكل مستمر لتهديدات الهجمات الإلكترونية.وأضاف "هان" أن الروح المعنوية للجيش تشكل عاملا رئيسيا في تحديد نتيجة أي حرب، داعيا الوزراء المشاركين إلى بذل جهود خاصة لتحسين معاملة الجنود وتعزيز معنوياتهم.وتطرق إلى المخاوف العامة المتزايدة بشأن تأثير إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمن كوريا الجنوبية.ودعا القائم بأعمال الرئيس "هان" الحكومة لإعطاء أولوية للمصلحة الوطنية في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وفي عملية الاستجابة للنظام العالمي المتغير.كما شدد على أهمية الأمن، وأمر الوزارات ذات الصلة بالشؤون الأمنية والخارجية بالعمل معا لضمان أمن البلاد مع التركيز حصريا على مصلحة الوطن والشعب.ومن المتوقع أن يستقيل "هان" من منصبه كرئيس للوزراء اليوم الخميس للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر لها يوم الثالث من يونيو القادم.