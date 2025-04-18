المحكمة العليا تصدر حكمها اليوم في قضية لي جيه ميونغ

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من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس بشأن الاستئناف في قضية قانون الانتخابات المتعلقة بمرشح الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وقد مرت 34 يوما منذ تقديم القضية إلى المحكمة العليا، و9 أيام منذ إحالتها إلى الجلسة الكاملة لهيئة القضاة.وسوف يشارك في جلسة الحكم الكاملة اليوم رئيس المحكمة العليا "تشو هي ديه" و11 قاضيا من قضاة المحكمة.وبالنظر إلى أن القضايا المتعلقة بقانون الانتخابات تستغرق في المتوسط حوالي 90 يوما للحكم بعد تقديمها إلى المحكمة العليا، فإن هذه الوتيرة تعتبر سريعة بشكل استثنائي.وقد تبين أن المرشح "لي جيه ميونغ" لن يحضر الجلسة، لأن القانون لا يلزم المتهم بحضور جلسة الاستئناف.وسوف يتم بث جلسة الحكم مباشرة على الهواء عبر قنوات التلفزيون ويوتيوب.