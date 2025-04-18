إقامة مهرجان شامل للثقافة الكورية في سيول خلال شهر يونيو

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من المقرر أن يتم تنظيم مهرجان للثقافة الكورية في مدينة سيول يضم حفلات لأغاني الكيبوب ومعارض، خلال شهر يونيو القادم.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الخميس أن مهرجان الثقافة الكورية الشامل بعنوان "ماي كيه فيستا 2025" سيقام خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر يونيو القادم في الحديقة الأولمبية في سيول.وضمن فعاليات المهرجان، ستتم إقامة حفلات لأغاني الكيبوب يومي التاسع عشر والحادي والعشرين من يونيو بمشاركة عدد من مشاهير الفرق والمطربين والمطربات.كما ستتم إقامة حفل للموسيقى التقليدية الكورية يوم الثاني والعشرين من يونيو.وتضم فعاليات المهرجان مؤتمرا دوليا للمحتوى الثقافي الكوري يوم العشرين من يونيو بمشاركة عدد من مسؤولي صناعات المحتوى، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لبيلبورد "مايك فان".