روسيا تدعو لمراجعة عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية

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دعت روسيا إلى مراجعة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن تلك العقوبات الدولية قد أثبتت فشلها.وأدلي بهذه التصريحات أمين مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" في كلمة ألقاها عبر الفيديو في اجتماع عقد أمس الأربعاء في البرازيل لممثلي الأمن رفيعى المستوى لمجموعة "بريكس"، حيث دعا إلى مراجعة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية.وأضاف أن العقوبات الدولية أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية أثبتت فشلها التام، وأنها لم تؤد إلا إلى تفاقم أوضاع حقوق الإنسان فيها.وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ في شهر يونيو من العام الماضي، أكد خلالها على ضرورة مراجعة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية.وفيما يخص اتفاقية المشاركة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية، ادعى "سيرغي شويغو" أنها تستهدف تقليل خطورة الحرب في شبه الجزيرة الكورية.