الرئيس المؤقت يستقيل من منصبه، وتوقعات بأن يعلن ترشحه للرئاسة غدا الجمعة

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استقال الرئيس المؤقت "هان دوك سو" من منصبه، في خطوة واضحة للترشح للرئاسة.وألقى "هان" اليوم الخميس خطابا إلى الأمة لشرح قراره.ومن المتوقع أن يعلن "هان" رسميا عن ترشحه للرئاسة غدا الجمعة.وقبل أن يترك مسؤولياته لنائب رئيس الوزراء "تشيه سانغ موك"، عقد "هان" اجتماعا مع الوزراء المعنيين بالأمن في الصباح، وطلب منهم وضع مصلحة البلاد على رأس أولوياتهم.وقد استأجر مساعدو "هان" بالفعل مكتبا قريبا من البرلمان ليكون مقرا لحملته الانتخابية.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتعهد "هان" بتقصير فترة ولاية الرئيس القادم في منصبه لإجراء تعديل دستوري، وسط دعوات متزايدة لإضفاء اللامركزية على السلطة التنفيذية وتحويل فترة الرئاسة الحالية التي تمتد لولاية واحدة من 5 سنوات إلى ولايتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات.ومن المرجح أن يسعى الرئيس المؤقت السابق، الذي سيترشح على قائمة مستقلة، إلى إنشاء ما يسمى بائتلاف "الخيمة الكبيرة" ضد مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي؛ حيث سيتحالف مع الليبرالي "لي ناك يون" ذي الثقل في الحزب الليبرالي ومع حزب الإصلاح المحافظ "لي جون سوك".وقد يتوصل "هان" في نهاية المطاف إلى اتفاق مع الفائز النهائي في الانتخابات التمهيدية الجارية لحزب قوة الشعب المحافظ لتقديم مرشح محافظ واحد.وقد عمل "هان"، الموظف المدني المخضرم البالغ من العمر 75 عاما، وزيرا للتجارة في البلاد وسفيرا لدى الولايات المتحدة ورئيسا للوزراء في عهد إدارتي "روه مو هيون" و"يون صوك يول"، من بين مناصب رئيسية أخرى.وأصبح "هان" رئيسا مؤقتا للبلاد بعد عزل البرلمان لـ "يون" في 14 ديسمبر، ولكن تم إيقافه عن أداء مهامه بعد 13 يوما من ذلك بعد أن صوت البرلمان على عزله أيضا.وأُعيد تعيينه في 23 مارس بعد أن رفضت المحكمة الدستورية اقتراح البرلمان بعزله.