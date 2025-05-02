الرئيس المؤقت الجديد يتسلم مهام منصبه ويشدد على أهمية الاستقرار

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قال القائم بأعمال الرئيس الكوري "لي جو هو" إنه يتوجب على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لضمان الاستقرار في إدارة شؤون الدولة ومنع أي ارتباك أو فراغ في القيادة.وأصدر "لي"، الذي يشغل أيضا منصب وزير التعليم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، هذه التعليمات اليوم الجمعة في توجيه طارئ إلى جميع الوزارات والوكالات ومسؤولي الحكومة.وجاءت هذه الأوامر مباشرة بعد توليه منصب القائم بأعمال الرئيس في الساعة 12 من صباح اليوم الجمعة، بعد استقالة القائم بأعمال الرئيس السابق "هان دوك سو"، ووزير المالية "تشيه سانغ موك".وأمر الرئيس المؤقت الجديد القائم بأعمال وزير الدفاع "كيم صون هو" بالحفاظ على اليقظة ورفع حالة الاستعداد العسكري في البلاد إلى أعلى مستوى، لضمان الرد السريع والحازم على أي استفزازات.كما دعا إلى القيام باستعدادات شاملة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 3 يونيو بطريقة نزيهة ومنظمة، وأمر القائم بأعمال وزير الداخلية "كو كي دونغ" بإجراء مشاورات مع الوزارات المعنية والحكومات الإقليمية لتقديم الدعم الكامل للانتخابات، وأمر القائم بأعمال وزير المالية "كيم بوم سوك" بالحذر من تقلبات السوق المالية المحتملة، والعمل على تقليل حالة عدم اليقين الاقتصادي.