استقالة وزير المالية قبل تصويت البرلمان على عزله

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استقال وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" من منصبه مساء أمس الخميس، قبل دقائق فقط من موعد تصويت البرلمان على اقتراح بعزله.وقدم "تشيه" الاستقالة في الساعة 10:28 من مساء الخميس، أي قبل 4 دقائق من تقديم رئيس البرلمان "او وان شيك" اقتراح العزل في جلسة عامة.وأوقف "او" الإجراءات على الفور عند علمه باستقالة "تشيه".وقبل الرئيس المؤقت، المنتهية ولايته بعد استقالته أيضا، "هان دوك سو" استقالة "تشيه" بعد حوالي 20 دقيقة.وفي بيان صدر في وقت لاحق، اعتذر "تشيه" للشعب، موضحا أنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في مهامه وسط الظروف الاقتصادية الخطيرة داخليا وخارجيا.وكان "تشيه" سيتولى منصب الرئيس المؤقت في الساعة 12 من صباح الجمعة بعد استقالة "هان"، الذي من المتوقع أن يعلن عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية في يونيو.وبعد استقالة كل من "هان" و"تشيه"، تولى وزير التعليم ونائب رئيس الوزراء "لي جو هو" منصب القائم بأعمال الرئيس اعتبارا من الساعة 12 من صباح اليوم الجمعة.