تباين ردود فعل الأحزاب السياسية بشأن الحكم في قضية لي جيه ميونغ

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أصدرت الأحزاب السياسية ردود فعل متباينة على قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بتبرئة المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" من تهمة انتهاك قانون الانتخابات.وحث زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب "كوان صونغ دونغ" أمس الخميس "لي" على الاستقالة فورا من ترشحه، وتحمل مسؤولية انتهاكاته المتكررة للقانون والتأخير في الإجراءات القانونية.وقال "كوان" إن "لي" أنكر باستمرار التهم الجنائية منذ المحاكمة الأولى وحتى الآن، ولم يظهر أي علامة على الندم على أخطائه وعدم استعداده لتحمل المسؤولية.ومن ناحية أخرى، انتقد الحزب الديمقراطي بشدة حكم المحكمة العليا، وندد به ووصفه بأنه "انقلاب قضائي" و"تدخل في الانتخابات الرئاسية".وقال النائب "جون هيون هوي"، الرئيس المشترك للجنة الانتخابات في الحزب، في منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن اليوم سيُسجل على أنه اليوم الذي "ماتت فيه العدالة القضائية"، معربا عن أسفه العميق للتدخل غير المسبوق من قبل المحكمة العليا في الانتخابات الرئاسية.