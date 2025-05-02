احتواء حرائق الغابات في ديغو بالكامل

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أخمدت سلطات الإطفاء حريق الغابات الذي اندلع مجددا على جبل في مدينة "ديغو" في جنوب شرق البلاد.وقالت سلطات الغابات إن الحريق في جبل "هام جي" تم إخماده بالكامل في الساعة 8 من صباح أمس الخميس، موضحة أنها تركز الآن على عمليات المسح والمراقبة بحثا عن أي جمرات متبقية.وقد اندلع الحريق في البداية في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الماضي وتم إخماده في غضون 23 ساعة، لكنه عاد للاشتعال في أجزاء من الجبل مساء يوم الثلاثاء، وامتد نحو المناطق السكنية.وأدى تجدد الحريق إلى إخلاء مؤقت لأكثر من 200 شخص من السكان يوم الأربعاء.وقالت السلطات إنها بذلت جهودا شاملة لمنع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المزدحمة خلال الليل، وبذلت جهودا حثيثة لإخماد الحريق بمجرد شروق الشمس، حيث حشدت ما يقرب من 900 فرد و43 طائرة هليكوبتر.