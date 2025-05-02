البرلمان الكوري يوافق على ميزانية إضافية بقيمة 13.8 تريليون وون

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وافق البرلمان الكوري على تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 13.8 تريليون وون، أي حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي.وتم تمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية في جلسة عامة أمس الخميس بأغلبية 241 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة وامتناع 25 نائبا عن التصويت، من بين 272 نائبا حضروا الجلسة.وقد تم تمرير مشروع القانون بعد أن وافق الحزب الديمقراطي وحزب قوة الشعب على إضافة 1.6 تريليون وون إلى مبلغ 12.2 تريليون وون الذي اقترحته الحكومة.وتمت زيادة ميزانية مشروعات الوقاية من حرائق الغابات بمقدار 8.8 مليار وون، كما تمت إضافة 5 مليارات وون إلى ميزانية مروحيات الغابات.وتم الاتفاق على تخصيص 10 مليارات وون إضافية لجهود الإعمار والتجديد في المناطق المتضررة من حرائق الغابات.وتشمل الميزانية الإضافية أيضا 400 مليار وون لإصدار قسائم شراء بالعملة المحلية.وبالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة الميزانية المخصصة للمشروعات العامة الاجتماعية، مثل بناء المساكن العامة المؤجرة والطرق والسكك الحديدية، بمقدار 800 مليار وون لتحفيز صناعة البناء الراكدة.