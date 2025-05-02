الرئيس المؤقت الجديد يتعهد ببذل قصارى جهده للحفاظ على الاستقرار

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تعهد "لي جو هو"، الرئيس المؤقت الجديد لكوريا الجنوبية، ببذل قصارى جهده لضمان استقرار الحكم من خلال التواصل النشط مع البرلمان ووزراء الحكومة.ونقل "لي" هذا التعهد للصحفيين اليوم الجمعة لدى وصوله للعمل في المجمع الحكومي في سيول، قائلا إن لديه شعورا عميقا بالمسؤولية وهو يتولى هذا الواجب الرسمي.وأكد على أنه سيركز على ضمان النزاهة عندما يتم إجراء تلانتخابات الرئاسية يوم 3 يونيو.وبالنسبة للمواجهة المطولة مع الأطباء المتدربين وطلاب كليات الطب، قال "لي" إنه يجب على الطلاب أن يعودوا إلى كلياتهم، وتعهد ببذل قصارى جهده لحل مختلف القضايا الطبية.وقد تولى "لي" منصب القائم بأعمال الرئيس في الساعة 12 من صباح الجمعة، بعد استقالة الرئيس المؤقت السابق "هان دوك سو" ووزير المالية "تشيه سانغ موك".وسوف يشغل "لي" منصب الرئيس المؤقت لمدة 33 يوما حتى 4 يونيو، عندما يتم تأكيد الفائز في الانتخابات الرئاسية المبكرة.