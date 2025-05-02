رئيس الوزراء السابق هان يعلن ترشحه للرئاسة

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أعلن رئيس الوزراء الكوري السابق "هان دوك سو" رسميا ترشحه للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر لها يوم الثالث من يونيو القادم.وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده "هان" في البرلمان اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من استقالته من منصب القائم بأعمال الرئيس ورئيس الوزراء.وقال "هان" في بيان صحفي بعنوان "وعد أقدمه للشعب" إنه لا يمكن أن يقبل الواقع الذي يتم فيه استخدام حتى القضايا التجارية والدبلوماسية التي تمثل الخط الأمامي للمصلحة الوطنية، كأداة للصراعات السياسية.وأضاف أنه قرر أن يبحث عما يمكن فعله من أجل مستقبل كوريا الجنوبية وجميع أفراد شعبها.وتعهد "هان" بإجراء تعديل على الدستور وتقليص مدة ولايته الرئاسية إلى 3 أعوام في حالة انتخابه، ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في آن واحد بناء على الدستور المعدل الجديد في العام الثالث من ولايته.كما أكد أنه سيعمل على حل القضايا التجارية مع الحكومة الأمريكية وتعزيز الوحدة الوطنية والتعاون مع الفئات الضعيفة.