الحزب الديمقراطي المعارض يقدم اقتراحا لعزل المدعي العام

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تمت إحالة اقتراح بإقالة المدعي العام "شيم سانغ جونغ" إلى لجنة التشريع والقضاء البرلمانية بعد أن تم التصويت على الاقتراح في الجلسة العامة للبرلمان.وأقر البرلمان في جلسته العامة أمس الخميس اقتراحا قدمه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإحالة اقتراح بإقالة النائب العام "شيم" إلى لجنة التشريع والقضاء البرلمانية بأغلبية 180 صوتا مقابل صوت واحد ضده من أصل 181 عضوا حضروا الجلسة.وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من رفض المحكمة العليا تبرئة الرئيس السابق للحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، وإعادة قضية انتهاك قانون الانتخابات التي يُتهم فيها "لي"، إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.وغادر نواب البرلمان لحزب قوة الشعب الحاكم قاعة الجلسة العامة ولم يشاركوا في التصويت احتجاجا على محاولة عزل النائب العام.وتم تقديم الاقتراح مساء أمس الخميس إلى الجلسة العامة للبرلمان التي عُقدت لمناقشة مشروع قانون الميزانية التكميلية.