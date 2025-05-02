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السياسية

سيول وواشنطن تجريان أول تدريبات مشتركة للتصدي للتهديدات الفضائية

Write: 2025-05-02 15:15:03Update: 2025-05-02 15:20:50

سيول وواشنطن تجريان أول تدريبات مشتركة للتصدي للتهديدات الفضائية

Photo : YONHAP News

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول تدريبات مشتركة للتصدي للتهديدات الفضائية، بما في ذلك التشويش على إشارات نظام "جي بي إس"، والتهديدات التي تستهدف الأقمار الاصطناعية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول اليوم الجمعة إنها أجرت مع قوات الفضاء الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تدريبات مشتركة استهدفت تعزيز القدرات الكورية الأمريكية المشتركة على مكافحة التهديدات الفضائية.
وكان الجانبان قد اتفقا على إجراء هذه التدريبات خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المعنية بسياسات الدفاع والفضاء، والذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي في واشنطن، من أجل المواجهة المشتركة للتهديدات الفضائية التي قد تقع في شبه الجزيرة الكورية.
وشارك في هذه التدريبات أكثر من 40 خبيرا في شؤون الأمن الفضائي من وزارتي الدفاع والخارجية، ووكالة الفضاء، ومعهد الأبحاث الفضائية، ومعهد علم الفلك وعلوم الفضاء.
كما حضرها ممثلون من معهد العلوم والتكنولوجيا الدفاعية والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.
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