انضمام هان دوك سو للسباق الرئاسي يؤدي لتشكيل معسكر مضاد للي جيه ميونغ

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مع إعلان رئيس الوزراء الكوري السابق "هان دوك سو" عن انضمامه لسباق الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة، أثار ذلك الانتباه حول ما إذا كانت ستتسارع المناقشات المتعلقة بتشكيل معسكر كبير في الجبهة المحافظة ضد المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وردا على سؤال حول إمكانية تشكيل ذلك المعسكر، قال "هان" إنه مستعد للتعاون مع كل من يدعم إجراء تعديل على الدستور، متعهدا ببذل جهوده من أجل تحقيق الوحدة.وسوف تعتمد مسألة توحيد المرشحين لحزب قوة الشعب الحاكم على مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة، والذي سيتم اختياره في المؤتمر الحزبي العام غدا السبت وسوف يكون لديه النفوذ والأولوية في إدارة شؤون الحزب.وترى قيادة الحزب الحاكم أنه يجب انهاء إجراءات توحيد المرشحين قبل موعد تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية يوم العاشر من مايو.