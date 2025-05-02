زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الكورية في الولايات المتحدة في أبريل

Photo : YONHAP News

شهدت مبيعات السيارات الكورية في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي زيادة كبيرة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقالت شركة هيون ديه موتور أمريكا أمس الخميس إن مبيعاتها بلغت 81 ألفا و503 وحدات في أبريل، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس أشهر أبريل.ومن جانبها، قالت شركة كيا موتورز أمريكا إن حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة في الشهر الماضي زاد بنسبة 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 74 ألفا و805 وحدات، محطما بذلك رقما قياسيا للشهر السابع على التوالي.ويرجع السبب في زيادة المبيعات إلى سعي المستهلكين الأمريكيين إلى شراء السيارات قبل ارتفاع أسعارها.وسوف تقوم الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على قطع غيار السيارات بدءا من غد السبت، بعد أن فرضت تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة في أوائل شهر أبريل الماضي.