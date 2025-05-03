وزير العمل السابق كيم مون سو يفوز بترشيح حزب قوة الشعب

Photo : YONHAP News

تم اختيار وزير العمل السابق "كيم مون سو" مرشحا رئاسيا لحزب قوة الشعب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 3 يونيو.وحصل "كيم" على الترشيح بحصوله على نسبة أصوات بلغت 56.53% من مجموع الأصوات، وفقًا للنتائج التي أُعلنت بعد ظهر يوم السبت في المؤتمر الوطني للحزب الذي عقد في مركز كوريا الدولي للمعارض "كينتكس" في "كو يانغ" بمقاطعة "كيونغ كي".وجاء رئيس الحزب السابق "هان دونغ هون" في المركز الثاني بنسبة 43.47%.واستندت النتيجة النهائية إلى مزيج من أصوات أعضاء الحزب واستطلاعات الرأي العام التي أجريت يومي الخميس والجمعة.وقال "كيم مون سو" في خطاب ألقاه في ذلك اليوم: "لقد مررنا جميعًا بشتاء قاسٍ. لقد اجتمعنا هنا اليوم بسبب الإحباط والغضب". وأضاف: "ديمقراطيتنا تواجه أزمة. سنحمي كوريا الحرة. سنتغلب على الأزمة الاقتصادية والمدنية. سوف ننسجم ونتواصل".