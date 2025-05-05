حزب قوة الشعب يُشكّل هيئة داخلية للتنسيق مع رئيس الوزراء السابق هان

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قرر حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا، الذي اختار مؤخرا "كيم مون سو" كمرشح رئاسي، إنشاء هيئة داخلية للتنسيق مع رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو"، سعيا لتقديم مرشح واحد ضد الليبراليين في انتخابات 3 يونيو.وأعلن المتحدث باسم حزب قوة الشعب "شين دونغ أوك" أمس الأحد في البرلمان أن الحزب سيُنشئ الهيئة تحت لجنته الانتخابية، وسيُجري مفاوضات مع معسكر هان من خلالها، مؤكدا على ضرورة تشكيل الهيئة في أقرب وقت ممكن، لكنه أشار إلى صعوبة تحديد جدول زمني نهائي، إذ يتطلب هذا الأمر مناقشات مع معسكر هان.وفيما يتعلق بالموعد النهائي لاختيار مرشح موحد، قال شين إن الحزب سيُقيّم موقف هان بعد تشكيل الهيئة، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين المرشحين حتى الآن.وقد اختير كيم مرشحا رئاسيا لحزب قوة الشعب يوم السبت، بعد يوم من إعلان هان ترشحه، وهو ليس عضوا في الحزب المحافظ.