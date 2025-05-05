الحزب الديمقراطي يدعو لجلسة استماع وتحقيق برلماني مع رئيس المحكمة العليا

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دعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لعقد جلسة استماع لرئيس المحكمة العليا "تشو هي ديه"، وإجراء تحقيق برلماني في قرار المحكمة بإلغاء تبرئة محكمة الاستئناف لمرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة لي جيه ميونغ من تهم انتهاك قانون الانتخابات.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد في البرلمان، وجّه النائب "كيم مين سوك"، الرئيس المشارك للجنة الانتخابات في الحزب، انتقادات شديدة لسرعة المحكمة غير المسبوقة في إصدار الحكم في قضية "لي".وأدان كيم الحكم ووصفه بأنه "التمرد الثالث" بواسطة "تشو"، بعد ما وصفه بالتمرد الأول بواسطة الرئيس السابق يون صوك يول، والتمرد الثاني بواسطة رئيس الوزراء السابق هان دوك سو ووزير المالية السابق تشيه سانغ موك.كما دعا كيم إلى إجراء نقاش عام حول إنشاء محكمة خاصة للنظر في تمرد يون المزعوم، وزيادة عدد قضاة المحكمة العليا لمنع إصدار أحكام متسرعة.وأضاف أن الحزب الديمقراطي يعتزم تشكيل لجنة خاصة لمنع التدخل القضائي في الانتخابات الرئاسية، وسيعقد منتدى وطنيا لتسليط الضوء على المخاوف بشأن قرار المحكمة العليا.