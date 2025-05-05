20 مليون مشترك في إس كي ينضمون لخدمة حماية بطاقات الهاتف

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أعلنت شركة إس كي للاتصالات، أكبر شركة اتصالات محمولة في كوريا الجنوبية، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المشتركين في خدمة حماية بطاقات الهاتف 20 مليون مشترك، حتى يوم أمس الأحد.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس، صرّح "كيم هي سوب" رئيس مركز العلاقات العامة في الشركة، بأن 19.91 مليون شخص قد سجلوا في الخدمة حتى صباح الأحد.وأضاف كيم أنه من المرجح أن يتجاوز هذا العدد 20 مليونا قريبا، حيث تقوم الشركة حاليا بتسجيل مشتركيها تلقائيا في خدمة الحماية.وأوضح كيم أن 956 ألف شخص قد استبدلوا بطاقات الهاتف الخاصة بهم حتى يوم السبت، حيث تُعطي الشركة أولوية لخدمة الاستبدال في مراكز التجوال في المطارات.كما أشار إلى أن ما يقارب سبعة ملايين وستمائة ألف شخص قد تقدموا بطلبات للحصول على خدمة الاستبدال حتى يوم الأحد، بمعدل حجز يبلغ حوالي 200 ألف بطاقة يوميا.وفي يوم السبت، وهو أول أيام العطلة الممتدة التي من المتوقع أن تبلغ فيها رحلات السفر ذروتها، تم استبدال ما يقارب عشرين ألف بطاقة هاتف في المطارات.وصرح كيم بأن الشركة تهدف إلى تأمين خمسة ملايين بطاقة هاتف حتى نهاية هذا الشهر، وأضاف أن متاجرها في سلسلة "تي ورلد" البالغ عددها 2600، ستركز على خدمة الاستبدال بدءا من اليوم الاثنين.