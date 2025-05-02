الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد مصنعا للدبابات

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كشفت كوريا الشمالية عن دبابة جديدة ضمن تحركات أوسع تقوم بها حاليا لتعزيز قدراتها العسكرية التقليدية إلى جانب تطوير برامجها النووية والصاروخية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قام بزيارة تفقدية إلى مصنع دبابات وُصف بأنه مهم، للتعرف على الوضع الإنتاجي، وعمليات التحديث، وتطوير التكنولوجيا الرئيسية المستخدمة في إنتاج الدبابات.وخلال الجولة، قام "كيم" بفحص مركبات مدرعة في مراحل مختلفة من الإنتاج، مؤكدا أن تطوير وإنتاج دبابات ومركبات مدرعة متقدمة يعد عنصرا أساسيا في خطط تحديث الجيش، وفي تنفيذ ما أسماه بـ"الثورة الثانية في القوة المدرعة، ضمن استراتيجية حزب العمال الحاكم".يشار إلى أن الدبابة الجديدة التي تم الكشف عنها مجهزة بصواريخ لمهاجمة دبابات العدو، ومدفع رشاش يمكن التحكم فيه عن بعد من داخل الدبابة دون كشف جسمه، ورادار يكتشف قذائف العدو القادمة، ودروع واقية تتفاعل مع قذائف العدو.وتم تصميم الهيكل الفولاذي الخارجي للدبابة من أجل الدفاع عنها ضد هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ المحمولة المضادة للدبابات، وهو نفس تصميم الدبابات الروسية المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا.