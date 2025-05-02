عدد الأطفال في كوريا يسجل أقل مستوياته في أبريل

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سجل عدد الأطفال الكوريين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، أقل مستوياته على الإطلاق في شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 5.39 مليون طفل، وذلك بسبب الانخفاض في عدد المواليد الجدد.وأوضح تقرير إحصائي عن عدد السكان أصدرته وزارة الإدارة العامة والأمن، بلغ عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما 5 ملايين و392 ألفا و237 طفلا في شهر أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق.وكان عدد الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 14 عاما قد بلغ 8 ملايين و528 ألفا في عام 2008، و7 ملايين و61 ألفا في عام 2015، و6 ملايين و307 آلاف في عام 2020، و 5 ملايين و464 ألفا في العام الماضي.وشهدت حصة الأطفال تحت سن 14 عاما من إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضا من 17.2% في عام 2008 إلى 10.5% في أبريل الماضي.